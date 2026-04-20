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La Unidad de Inteligencia Financiera () intercambiará información con el sector privado aduanero con el fin de reforzar la prevención del uso indebido del sistema financiero en operaciones de comercio exterior.

Así lo acordó durante un encuentro con representantes de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana ().

Establecieron un canal directo de cooperación e intercambio de información para fortalecer la integración de expedientes de importadores y exportadores.

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La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que lo anterior es parte del reconocimiento del Agente Aduanal como un actor clave en la cadena de comercio exterior, cuya función constituye un primer filtro técnico para la verificación del cumplimiento normativo.

Durante el encuentro se abordaron mecanismos para fortalecer la debida diligencia, la identificación oportuna de operaciones que se aparten de los perfiles transaccionales, así como la integración de información que permita generar mayor certeza en las operaciones.

También se destacó la importancia de la colaboración institucional para robustecer los procesos de análisis y detección de riesgos, sin menoscabo de las obligaciones legales del sector.

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En un comunicado que emitió la noche de este lunes, destacó que esas acciones permiten avanzar hacia esquemas más sólidos de prevención, fortaleciendo la integridad de las operaciones comerciales y contribuyendo a un entorno de mayor certeza y confianza en el comercio exterior mexicano.

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