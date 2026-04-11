Santiago Baños reconoce errores de su presidencia en América: "Me arrepiento de muchas cosas"

La actualidad del América no es la mejor. Ubicados en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, no tienen asegurada su presencia en la Liguilla y una serie de resultados podrían dejarlos fuera de la fiesta grande y por si fuera poco, también podrían despedirse de la Copa de Campeones de CONCACAF, tras empatar 0-0 con Nashville SC en la ida de los cuartos de final. Los aficionados azulcremas no están contentos y uno de los principales personajes señalados como responsable es Santiago Baños, presidente del club.

América tiene cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y esta noche reciben al Cruz Azul en la reinauguración del estadio Banorte por Liga MX; en redes sociales, principalmente, al final de cada uno de los últimos partidos donde no lograron sumar tres puntos, los aficionados comparten memes e imágenes exigiendo la salida de Baños, que aprovechó la previa del Clásico Joven para hablar sobre el presente del equipo y dar un análisis de su gestión como presidente, con autocrítica sobre los procesos de fichajes incluida.

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“Yo sí me arrepiento de muchas cosas, no es el espacio para decir cuáles, pero claro que nos hemos equivocado muchas veces en dejar jugadores que no quería y probablemente también traer jugadores que probablemente no tienen el perfil para el América, que igual ya no están pero que pasaron por aquí”, declaró Baños en entrevista con Claro Sports.

Al hablar sobre la dificultad de contratar jugadores, mencionó que “no es fácil fichar por este club, porque cuando alguien sabe se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia, los precios los elevan en dos segundos, llevamos en contra no nada más es América si ves fichajes de Cruz Azul, de Tigres, de otros equipos cerraron con el torneo ya iniciado porque vamos en contra del calendario mundial”.

Finalmente, expresó que “hoy estamos ya en el análisis de ciertas posiciones que necesitamos llenar, tenemos una lista de jugadores que pretendemos empezar a ver o que ya estamos viendo y ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Cruz Azul?

Ya sólo restan cuatro jornadas para el inicio de la Liguilla del Clausura 2026 y América debe sumar de a tres puntos para no poner en riesgo su boleto a la Fase Final.

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 21:05

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

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