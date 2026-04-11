Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Tigres vs Chivas HOY sábado 11 de abril

Las Chivas se enfrentan, esta tarde, a los Tigres en el estadio Universitario. Los rojiblancos y los auriazules protagonizan, en el Volcán, uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

En duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el equipo de Gabriel Milito visita al de Guido Pizarro, con el objetivo de demostrar que es el candidato número uno a ser campeón.

El Rebaño tratará de mantener su racha de imbatibilidad de las últimas semanas; cuenta con cinco triunfos y un empate. De ganar, llegarían a siete fechas en fila sin conocer la derrota y se afianzarían en la cima de la tabla general.

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Ya con su primer objetivo alcanzado, al haberse adjudicado el primer boleto a la Liguilla, las Chivas buscarán demostrar que son el rival a vencer en la lucha por el trofeo.

Sin embargo, San Nicolás de los Garza es una aduana que suele complicarse a todos los rivales, por lo que salir con los tres puntos no será nada sencillo. El Rebaño acumula tres años sin poder derrotar a los Tigres en condición de visitante; su última victoria fue el 25 de febrero de 2023, en la Jornada 9 de Clausura de aquel año.

Ahora, intentará revertir la racha de malos resultados, sobre todo, aprovechando que el equipo de Guido Pizarro no ha sido tan fuerte de local, como en el pasado.

De los seis encuentros que ha disputado en el Universitario, en el Clausura 2026, apenas ha podo sumar ocho puntos de 18 disponibles, con saldo de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Las Chivas visitan a los Tigres en un duelo bastante atractivo; ambos, tiene objetivos diferentes, pero prometen ofrecer un gran espectáculo en el Volcán.

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Horario y canales para ver EN VIVO Tigres vs Chivas

Tigres vs Chivas

Fecha: Sábado 11 de abril

Hora: 17:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One/Tubi

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