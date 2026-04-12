América vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Las Águilas del América quieren rescatar el último Clásico que les queda en este torneo Clausura 2026, frente a Cruz Azul, luego de las derrotas frente a Pumas y Chivas, ambas con el marcador 1-0.

Los de Coapa, que buscan mantenerse en zona de Liguilla, llegan con 18 puntos y el riesgo de salir de los ocho primeros lugares en caso de no ganar esta noche en el Estadio Azteca.

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América regresa al Estadio Banorte después de casi dos años. Su último partido fue precisamente contra Cruz Azul, el 26 de mayo de 2024 en la Final del Clausura.

Por su parte, La Máquina de Nicolás Larcamón quiere mantener la lucha por el liderato de la clasificación. Por ahora suman 27 puntos y se encuentran en el subliderato.

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