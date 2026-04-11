Las Águilas del América están de vuelta en el Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, y de inmediato aprovecharon para reconocer a tres de sus históricos.

El brasileño Arlindo do Santos recibió, en manos de Jonathan dos Santos, un reconocimiento por ser el primer futbolista en anotar un gol en el Coloso de Santa Úrsula.

El exjugador anotó el primer tanto en un amistoso frente al Torino de Italia; el partido finalizó igualado a dos anotaciones.

Los otros homenajeados fueron dos elementos de la actual plantilla. Sebastián Cáceres y Jonathan dos Santos fueron reconocidos por su trayectoria con las Águilas.

El central uruguayo cumplió 200 partidos con el cuadro de Coapa, mientras que Jona suma 150 encuentros como águila.

El defensor llegó en 2020 al Nido; el mediocampista mexicano en 2022.

Ambos futbolistas fueron piezas fundamentales en la conquista del tricampeonato bajo el mando del técnico brasileño André Jardine.