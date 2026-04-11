Arlindo Dos Santos niega el nuevo nombre del Estadio Azteca: "En el Maracaná pasa lo mismo"

Para Arlindo Dos Santos, nada cambiará el nombre emblemático del Estadio Azteca. El autor del primer gol en la historia del Coloso de Santa Úrsula calificó al recinto como una “catedral del futbol mundial” que conserva una esencia, pese a que fue rebautizado como “Estadio Banorte” para la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Situación por la que el exfutbolista brasileño no dudó en comparar al estadio con las históricas canchas del Wembley en Inglaterra y el Maracaná en Río de Janeiro que, al igual que el Azteca, cambió de nombre y fue rebautizado como Estadio Jornalista Mário Filho.

“En el Estadio Maracaná pasa lo mismo. Es la catedral del futbol brasileño y ya le pusieron ‘Mario Filho’, nombre de un político brasileño, pero la gente sigue diciendo: ‘Yo voy al Maracaná’. Va a ser como el Estadio Azteca; es la catedral del futbol mexicano. Azteca, Wembley, Maracaná, son las catedrales del futbol mundial de todos los tiempos”, aseveró Dos Santos en entrevista para los micrófonos de RÉCORD.

Por otra parte, Arlindo Dos Santos recordó el momento en el que anotó el primer gol que se vivió en el Coloso de Santa Úrsula, durante un partido entre América y Torino. Un 29 de mayo de 1966 en el que el legendario exfutbolista no imaginó el impacto que tendría su anotación.

“Dios sabe lo que hace. Yo estaba seleccionado con Brasil para el Mundial de Inglaterra 1966, pero me dio una aneurisma y fui cortado de la Selección de Brasil, no fui al Mundial, pero cinco meses después de mi operación se inauguraba el Estadio Azteca. Tuve la dicha de provocar el primer grito de gol en el Estadio Azteca. Eso es gracias a Dios”, concluyó.

Se espera que Arlindo Dos Santos reciba un homenaje en el regreso de América al Coloso de Santa Úrsula, durante el Clásico Joven ante Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026.

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Arlindo Dos Santos en el Estadio Azteca (Banorte), durante el partido amistoso de México contra Portugal, previo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico Joven en la Jornada 14 del Clausura 2026?

Sábado, 11 de abril

América vs Cruz Azul | 21:05 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

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