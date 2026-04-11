El hijo de un exportero del América rechazó a las Águilas y eligió jugar en Chivas

Actualmente, uno de los porteros más destacados de las Chivas de Guadalajara, tiene sangre americanista. El hijo de un exportero del América, brilla en la sub 19 del Rebaño.

Se trata de Cristo Navarrete, hijo de Armando Navarrete, exportero de las Águilas pero que también tuvo pasado en equipos como Atlante, Necaxa, Atlas, Toluca, Veracruz, entre otros.

Cristo llegó al Guadalajara para el Apertura 2021, y desde entonces se ha convertido en una de las promesas del Rebaño.

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Recientemente, el periódico ESTO compartió en redes sociales un video del joven guardamenta firmando autógrafos, como prueba de que al aficionado rojiblanco no le interesa el pasado americanista de su familia.

Como jugador del América, Armando Navarrete ganó una Copa de Campeones de CONCACAF y una Interliga.

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