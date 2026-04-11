Derrota de Chivas frente Tigres desata los MEJORES MEMES

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En su visita a Monterrey, las Chivas firmaron una pobre actuación contra Tigres que Aunque fueron goleados y exhibidos, el cuadro rojiblanco mantiene el liderato del Clausura 2026, pero los memes no perdonaron.

El desarrollo del juego estuvo, hasta cierto punto, controlado por el equipo rojiblanco, pero la falta de buenas decisiones cerca de la zona baja del rival ocasionó que se perdiera de situaciones de peligro.

Los felinos, con urgencia de ganar, comenzaron a ser punzantes en cada contragolpe contra la zona baja del cuadro visitantes y así fue como comenzó a hacerle daño al cuadro de Milito.

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Chivas no consiguió responder ante el asedio local, quedándose con ganas de desplegar el gran futbol mostrado a lo largo del torneo y dando muestra, una vez más, que se le complican los partidos frente los clubes que, probablemente, estarán en la Liguilla de la Liga MX.

Por todo lo sucedido en el campo, la afición de Chivas y Tigres compartieron sus mejores memes en redes para burlarse y lamentar lo sucedido.

Mejores memes del Tigres vs Chivas

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