Cholo Simeone rechaza regalo de un aficionado mexicano: "No lo quiero"

El entrenador Diego Pablo 'Cholo' Simeone confió en el talento azteca al fichar a Obed Vargas para reforzar el mediocampo del Atlético de Madrid, motivo por el cual se ganó el cariño de muchos aficionados mexicanos; sin embargo, ese cariño podría perderse después de un video viral donde rechaza un regalo de un aficionado tricolor.

El usuario de TikTok "Brekelmilagro" compartió un video en el interior del estadio Riyadh Metropolitano, casa de los Colchoneros, y en los pasillos se encontró con Simeone, a quien intentó regalarle un sombrero tradicional mexicano.

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"Es Simeone wey, el jefe de jefes está aquí. Vamos a intentar darle el sombrero", menciona el creador de contenido.

"Simeone, desde México maestro, un regalo", agregó, mientras estiró su brazo con el sombrero en la mano, a lo que el Cholo respondió de manera educada: "No, gracias, no lo quiero".

Finalmente, a pesar de la tristeza inicial que vivió el aficionado, el exfutbolista David Villa sí aceptó el regalo, dándole un final feliz a su visita al hogar del Atleti.

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