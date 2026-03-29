El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen no ha descartado retirarse al final de la temporada de Fórmula 1, al afirmar que está intentando “con muchas ganas” disfrutar de las carreras bajo los nuevos cambios.

El piloto de Red Bull volvió a expresar abiertamente su descontento el domingo tras terminar octavo en el Gran Premio de Japón, que ganó el joven de 19 años Kimi Antonelli, de Mercedes.

“En privado estoy muy feliz. También esperas 24 carreras. Esta vez son 22. Pero normalmente 24. Y entonces simplemente piensas: ¿vale la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Viendo más a mis amigos cuando no estás disfrutando tu deporte?”, le dijo Verstappen a la BBC tras la carrera.

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El neerlandés de 28 años respondió que “eso es lo que estoy diciendo” cuando la BBC le preguntó si esta podría ser su última temporada.

“Quiero estar aquí para divertirme, pasarla muy bien y disfrutar. En este momento, eso no es realmente el caso”, manifestó. “Por supuesto que disfruto ciertos aspectos. Disfruto trabajar con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más disfrutable. Lo intento. Me sigo diciendo todos los días que intente disfrutarlo. Simplemente es muy difícil”.

Tried everything to push into the points 👊#F1 || #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/IJmdZwyIuK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 29, 2026

Verstappen está entre los pilotos que están teniendo dificultades después de que esta temporada entró en vigor uno de los cambios reglamentarios más significativos en la F1.

“Puedo aceptar fácilmente estar en P7 o P8, donde estoy”, comentó. “Porque también sé que no puedes estar dominando o ser primero o segundo o lo que sea, peleando por un podio cada vez. Soy muy realista con eso y ya he estado ahí antes. No he estado solo ganando en la F1”.

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“Pero al mismo tiempo, cuando estás en P7 o P8 y no estás disfrutando toda la fórmula que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras”, añadió.

“Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la manera en que tienes que correr. Es realmente anti-conducción. Entonces, en algún momento, sí, simplemente no es lo que quiero hacer”.

La Fórmula 1 ahora se toma un receso de cinco semanas, con las carreras programadas para abril en Bahréin y Arabia Saudí canceladas debido a la guerra en Irán.

La próxima carrera es el 3 de mayo en Miami.