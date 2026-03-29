Checo Pérez acepta que el Gran Premio de Japón fue su "mejor carrera" en lo que va del año; así le fue al mexicano

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoséptimo este domingo el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que ésta "ha sido" su "mejor carrera en lo que va de año".

"Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más", opinó 'Checo', nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

"Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control", comentó en Suzuka el bravo piloto tapatío.

"Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos", declaró este domingo, en Japón, el mejor piloto de la historia de México.

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Sergio Pérez con Cadillac, durante la carrera del Gran Premio de Japón - Foto: AFP

Antonelli se convierte en el líder más joven de la historia, tras ganar el Gran Premio de Japón

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

El inglés George Russell (Mercedes), que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El francés Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta en séptima posición, una por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El neozelandés Liam Lawson (RB), noveno, y el francés Esteban Ocon (Haas), que concluyó décimo, también entraron en los puntos.

Antonelli, que se convirtió en el líder más joven de la historia, encabeza el Mundial con 72 puntos, nueve más que Russell y con 23 de ventaja sobre Leclerc.

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