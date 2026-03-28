F1: George Russell insulta a Checo Pérez: "¿Qué está haciendo este idiota?"

El primer día de actividades en el Gran Premio de Japón estuvo lleno de complicaciones para Sergio "Checo" Pérez, quien chocó con Alex Albon en la Práctica Libre 1 y además recibió insultos por parte de George Russell, de Mercedes.

Checo rebasó a Russell en la primera sesión y el británico se quejó con su equipo a través del radio.

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“¿Qué está haciendo este idiota?”, expresó en primera instancia el británico. El equipo le respondió que había sido Checo el responsable de su enojo y Russell remató: “Sí, tenía que ser Pérez, obviamente”.

Los insultos de Russell a Checo Pérez

Los insultos de Russell a Checo Pérez

¿CÓMO LE HA IDO A CHECO PÉREZ CON CADILLAC?

La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzó y con ella, el regreso de Checo al máximo circuito, ahora como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas.

En el Gran Premio de Australia, la primera carrera del año, Checo terminó en el lugar 16, mientras que su compañero finlandés no terminó.

Después, en el Gran Premio de China, el tapatío quedó en lugar 15, mientras que Bottas tomó el puesto 13. Aquí, el excompañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, no terminó la carrera.

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