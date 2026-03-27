El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, que marcó el vigésimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este viernes en el circuito de Suzuka que "no fue el mejor día", pero que esperan "que sea mejor" este sábado.

"Por la mañana pudimos completar la mayor parte del programa y el auto se notaba bastante equilibrado", explicó 'Checo', nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta seis victorias y 39 podios.

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"Me quedé sin hacer una tanda al final de la sesión debido al incidente con Alex (Albon, tailandés, de Williams), que tuvo impacto en el resto de la jornada, ya que salimos con retraso por la tarde", comentó en Japón el mejor piloto de la historia de México.

Conmemorando el aniversario 15 de su debut, no ha sido un viernes ideal para Checo. Un malentendido con Albon ha terminado en choque (sin sanción), luego problemas de frenos que lo demoraron en la PL2 y en pista problemas de despliegue de energía. #f1 pic.twitter.com/PapUNQmJbu — Diego Mejia (@diegofmejia) March 27, 2026

"Cuando salimos (en el segundo libre) tuvimos otro problema con la distribución de energía y perdimos mucho tiempo de vuelta", comentó el bravo piloto tapatío.

"No ha sido el mejor día y es difícil sacar conclusiones, pero analizaremos todo lo relacionado con Valtteri Bottas, (su compañero finlandés) y mañana esperamos tener un día más sencillo", manifestó 'Checo' este viernes después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón.