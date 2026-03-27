Horario y dónde ver los partidos de Argentina, España, Inglaterra y Alemania, HOY 27 de marzo

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Bolivia se prepara para enfrentar a Irak por el boleto al Mundial 2026: “No debemos dejar pasar esta oportunidad”
Este viernes 27 de marzo, la cartelera del futbol internacional está llena de partidos imperdibles, donde muchos equipos aprovechan la Fecha FIFA para ajustar los últimos detalles para el Mundial 2026.
Puntualmente, cuatro potencias que llegan con serias chances de ganar el torneo internacional en julio jugarán hoy: Argentina, España, Alemania e Inglaterra.
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Los campeones de Catar 2022 liderados por Lionel Messi chocan contra Mauritania, selección africana, luego de que la Finalissima ante España se cancelara por conflictos bélicos en Medio Oriente, en el estadio Alberto José Armando, en Buenos Aires.
Por su parte, 'La Roja' de Lamine Yamal enfrentará a Serbia, en el estadio de la Cerámica, hogar del Villarreal de LaLiga.
Inglaterra se verá las caras con Uruguay, en el mítico estadio de Wembley. Dos equipos que ganaron Copas del Mundo en sus primeras ediciones, y que tienen ganas de volver a la élite.
Finalmente, Alemania, campeona del mundo en 2014, visita el estadio ST, Jacob Park, en Basel, para tratar de lograr un triunfo ante Suiza, una hueso duro de roer.
¿A qué hora y dónde ver los partidos amistosos de hoy?
- Argentina vs Mauritania, 17:15 horas, ViX Premium
- España vs. Serbia, 14:00 horas, ESPN, Disney+
- Suiza vs. Alemania, 13:45 horas, ESPN 3, Disney+
- Inglaterra vs Uruguay 13:45 horas, ESPN, Disney+ Premium
Los horarios son con Tiempo del Centro de la Ciudad de México.
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