Horario y dónde ver los partidos de Argentina, España, Inglaterra y Alemania, HOY 27 de marzo

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Este viernes 27 de marzo, la cartelera del futbol internacional está llena de partidos imperdibles, donde muchos equipos aprovechan la Fecha FIFA para ajustar los últimos detalles para el

Puntualmente, cuatro potencias que llegan con serias chances de ganar el torneo internacional en julio jugarán hoy: Argentina, España, Alemania e Inglaterra.

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Los campeones de Catar 2022 liderados por Lionel Messi chocan contra Mauritania, selección africana, luego de que la Finalissima ante España se cancelara por conflictos bélicos en Medio Oriente, en el estadio Alberto José Armando, en Buenos Aires.

Por su parte, 'La Roja' de Lamine Yamal enfrentará a Serbia, en el estadio de la Cerámica, hogar del Villarreal de LaLiga.

La Finalissima entre España y Argentina fue cancelada tras los conflictos en Medio Oriente. FOTOS: Especiales
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Inglaterra se verá las caras con Uruguay, en el mítico estadio de Wembley. Dos equipos que ganaron Copas del Mundo en sus primeras ediciones, y que tienen ganas de volver a la élite.

Finalmente, Alemania, campeona del mundo en 2014, visita el estadio ST, Jacob Park, en Basel, para tratar de lograr un triunfo ante Suiza, una hueso duro de roer.

Harry Kane celebra tras marcar el tercer gol de Inglaterra en el partido contra Letonia por las eliminatorias del Mundial. FOTO: AP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos amistosos de hoy?

  • Argentina vs Mauritania, 17:15 horas, ViX Premium
  • España vs. Serbia, 14:00 horas, ESPN, Disney+
  • Suiza vs. Alemania, 13:45 horas, ESPN 3, Disney+
  • Inglaterra vs Uruguay 13:45 horas, ESPN, Disney+ Premium

Los horarios son con Tiempo del Centro de la Ciudad de México.

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