Este sábado 28 de marzo, será un día sumamente especial para el futbol de nuestro país.

En punto de las 19:00 horas, el balón volverá a rodar sobre la cancha del estadio Azteca, con su reinauguración.

Luego de casi dos años de que se jugara el último partido en el Coloso de Santa Úrsula, la acción volverá al inmueble dos veces mundialista (1970 y 1986) y que será tercero en unas semanas.

Por supuesto, México será el encargado de reestrenar su casa y lo hará contra Portugal, quien estará visitando por primera vez nuestro país.

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El encuentro entre mexicanos y portugueses será más que especial, por lo que es imperdible para toda la afición tricolor.

Los Lusos no contarán con Cristiano Ronaldo, debido a que no se ha podido recuperar al 100% de una lesión que sufrió en Arabia Saudita.

Sin embargo, Roberto Martínez podrá echar mano de un sinfín de figuras, como Joao Cancelo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Feliz y Gonzalo Ramos.

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Además, tendrá al tricampeón de goleo del futbol mexicano a su disposición. Paulinho fue convocado tras las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leao.

El juego también estará marcado por la expectativa que ha generado Álvaro Fidalgo con su llamado a la Selección Mexicana.

El volante del Real Betis de LaLiga de España tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta tricolor.

Esta será la primera prueba de fuego para Javier Aguirre y sus dirigidos que continúan con su preparación para ser un digno anfitrión de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Además de todo lo que engloba tener a una selección como la de Portugal, que es candidata a levantar el trofeo del Mundial el próximo verano, habrá un sinfín de buenas noticias para los aficionados que se den cita en el Azteca.

Gracias a que Caliente.mx se suma a esta conversación que está en boca de todos, los seguidores que asistan al histórico recinto podrán disfrutar de “activaciones especiales dentro de la explanada del estadio con la Cancha Caliente.mx, así como con dinámicas en redes sociales a través de @caliente_sports, donde podrán ganar boletos y artículos oficiales”.

De igual forma, la plataforma tendrá “momios atractivos para este enfrentamiento: una apuesta de 1,000 pesos mexicanos por la victoria de México (+245) podría generar una ganancia de 3,450 pesos mexicanos, reflejando el reto que representa enfrentar a una potencia europea”.