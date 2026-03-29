La Selección Mexicana empató (0-0) con su similar de Portugal en un partido amistoso que sirvió como la reinauguración del estadio Banorte.

El Tricolor logró evitar la derrota ante escuadra que se encuentra ubicada en la quinta posición del Ranking de la FIFA.

Javier Aguirre y sus dirigidos se mostraron sólidos, defensivamente, y supieron mantener su portería en cero.

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo continúan mejorando cada vez que juegan juntos.

Atrás, Raúl Rangel sigue estando a la altura de las circunstancias y se encamina, con méritos, a ser el portero titular de México durante la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Lee También Erik Lira asegura que la Selección Mexicana tendrá “el mejor Mundial en la historia”

Sin embargo, en la parte ofensiva, el equipo del Vasco todavía necesita mejorar, sobre todo, necesita tener más claridad en sus ideas en el último tercio del terreno de juego.

A pesar de que Portugal no tuvo a sus mejores jugadores del terreno de juego, desde el inicio, para la Selección Mexicana, el resultado obtenido en el estadio Banorte fue importante.

Roberto Martínez no pudo utilizar su 11 titular de gala, pero echó al terreno de juego a jugadores importantes que militan en las mejores Ligas del mundo.

Nuno Mendes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Francisco Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Félix y Goncalo Ramos arrancaron el juego ante México.

Después, ingresaron Pedro Neto, Joao Neves, Joao Cancelo y Vitinha, futbolistas que también podrían ser parte del 11 inicial.

Lee También Así vio EL UNIVERSAL Deportes a la Selección Mexicana ante Portugal; doce de nuestros reporteros y editores dan su análisis

A pesar de la diferencia en el valor de sus plantillas, por la calidad de sus jugadores y los clubes en que militan, la afición esperaba que México derrotara a Portugal.

O, al menos, eso dejaron entrever los seguidores tricolores que se dieron cita en el estadio Banorte, al abuchear a sus propios jugadores y cantarles los "oles" mientras los Lusos tocaban el balón de un lado a otro.

Durante la segunda parte, el público mexicano decidió hacer evidente su inconformidad por el rendimiento de la Selección Mexicana.

Ante los silbidos y las burlas, Javier Aguirre y Rafael Márquez no pudieron evitar reaccionar, de manera genuina, y dejaron en evidencia su malestar contra la afición tricolor.

Con gestos de desaprobación, el Vasco y su auxiliar técnico demostraron que no estaban contentos con la actitud de los seguidores mexicanos en el estadio Banorte.