F1: Todo lo que debes de saber para la temporada 2026; cambios, nueva terminología y más

La revolución de la Fórmula 1 ya está aquí. Luego de años de espera, la categoría reina enfrenta para el próximo año cambios en todos los aspectos, desde el tamaño de los monoplazas hasta un nuevo vocabulario que se implementa a partir de ya.

El 2026 es un año que genera emoción en la afición mexicana, ya que Sergio Pérez regresa a las pistas para correr con Cadillac, nueva escudería de la parrilla que pasa de 10 a 11, otro gran cambio para la temporada.

Además de enfrentar el reto de llegar a un equipo en vías de desarrollo, Checo Pérez deberá acoplarse a una distinta Fórmula 1 respecto a la que conoció, pues para este año los autos serán de otras dimensiones y ya no existirá el DRS, un factor que extrañarán los pilotos.

Aquí te contamos los cambios, terminología y todo lo que debes de saber para la próxima campaña de la máxima categoría del automovilismo.

A closer look at the new generation of Formula 1 cars 👀📸#FIA #F126 pic.twitter.com/PCBj11038G — FIA (@fia) December 17, 2025

¿Cuáles son los cambios de los monoplazas para 2026?

Autos más pequeños

Dentro de la transformación para el próximo año está la reducción que presentarán los monoplazas. La distancia entre ejes se reduce 200 milímetros, el ancho total a 100 milímetros y el del suelo a 150 milímetros. Además, el peso del auto disminuyó 30kg (770kg), con este significativo cambio buscan que los bólidos sean más "hábiles" y exigentes para la conducción del piloto.

Menos resistencia al aire

La desaparición de los túneles de efecto suelo, los cuales "succionaban" el auto a la pista, reduce la carga aerodinámica en un 15-30 por ciento. A raíz de esto, la resistencia al aire decrece un 40 por ciento; la combinación de ambos factores haría que los autos tengan persecuciones cercana, manteniendo la velocidad en las rectas.

Adiós DRS

Una parte clave de los adelantamientos en esta era fue el DRS, el cual desaparece para 2026 y será sustituido por alerones delanteros y traseros móviles, los cuales pueden alternar dependiendo las configuraciones aerodinámicas que escoja cada equipo.

Diferente tamaño de neumáticos

Las llantas seguirán siendo de 18 pulgadas (20.32 cm), pero los neumáticos delanteros pierden 25 mm y los traseros 30 mm.

Nuevos términos en la F1 para 2026

Modo adelantamiento

La llegada de este modo reemplaza al Sistema de Reducción de Resistencia (DRS por sus siglas en inglés), que llegó a la categoría en 2011. El modo de adelantamiento se podrá activar cuando el piloto esté a menos de un segundo del rival, y ahí se obtiene una potencia adicional para buscar el adelantamiento. La diferencia con el DRS es que este no estará limitado a ciertas zonas de las pistas.

Modo boost

Es derivada del Sistema de Recuperación de Energía (ERS), pero será controlada por el propio piloto. Al pulsar un botón, los competidores tendrán acceso a la máxima potencia del motor y la batería a lo largo del circuito. Se visualiza sea utilizada para atacar o defender.

Aerodinámica Activa

El ajuste del alerón delantero y trasero. Los alerones pueden alternar entre modo curva y modo recta a lo largo de las secciones de velocidad designadas; se podrá modificar la carga aerodinámica y la resistencia. Ahora los pilotos podrán tener más agarre en las curvas y eficiencia al salir a las rectas.

Recarga

Cuando se recarga la batería durante una vuelta. Para recuperar energía no solamente es en el frenado, ya que igual se puede con levantar el pie del acelerador al final de las rectas o en las curvas aplicando mayor potencia.