Aero Queen va por cabellera de Tiffany en la Arena Neza

A pesar de las bajas temperaturas por la época decembrina, el cuadrilátero de la Arena Neza promete calentarse y llegar al punto de ebullición el 25 de diciembre, cuando las luchadoras Aero Queen y Tiffany pongan en juego el orgullo: Su máscara y cabellera, respectivamente.

Por eso, la gladiadora técnica es contundente y lanza una fuerte amenaza hacia la ruda. “Va a quedar pelona y ese va a ser el mejor ‘regalo’ de Navidad que va a tener en años, en siglos”, expresó la científica. “Yo voy por esa cabellera, la quiero en mi vitrina; obviamente, no le voy a dejar fácilmente mi máscara y ese día voy más que preparada”.

Sin embargo, el desafío no será sencillo para Aero Queen, ya que enfrente tendrá a una gladiadora con mucha lona recorrida y que, además de haber cosechado varias tapas y cabelleras, también ha ostentado en su cintura cetros como el Campeonato Nacional Femenil y el Reina de Reinas de AAA.

“Eso es lo que me hace sentir nerviosa, enfrentarme a una luchadora que tiene una gran trayectoria, que tiene toda la experiencia del mundo, que ha estado en las mejores empresas, que ha tenido demasiados campeonatos, pero sé que estos cuatro años [como profesional] no han sido en balde; entonces, voy con todo esa noche”, sentenció.

Actualmente, la Reina Aérea posee el Campeonato Femenil de Robles Promotions, cinturón que fue la manzana de la discordia entre ambas gladiadoras y que desató la rivalidad que llegará a su clímax.