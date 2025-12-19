José Ramón Fernández sorprende al comparar a Helinho con Vinícius Júnior

El Toluca conquistó el bicampeonato del futbol mexicano y se sumó una lista selecta de equipos que se han proclamado campeones en dos torneos consecutivos.

De la mano de Antonio Mohamed, los Diablos Rojos levantaron los trofeos del Clausura 2025 y Apertura 2025 y llegaron a 12 campeonatos en nuestro balompié nacional.

De esta manera, el conjunto escarlata alcanzó a las Chivas y se convirtió en el segundo más ganador en la historia de nuestro país, sólo por detrás del América (16).

Uno de los jugadores más importantes en el título del Toluca fue Helinho, quien se hizo presente con un gol y una asistencia en la final ante los Tigres.

El jugador brasileño fue el que devolvió la ilusión a los choriceros al marcar la primera anotación que los acercó en el global.

Incluso, su actuación fue considera como una de las mejores en el juego de vuelta, junto a las de Alexis Vega y Luis García.

Por tal motivo, José Ramón Fernández no dudó en resaltar que Helinho demostró ser un futbolista con mucha calidad.

Durante su participación en SportsCenter, el periodista deportivo platicó sobre “lo que dejó el Apertura 2025” y mencionó que el extremo del Toluca es similar a uno de los elementos más importantes del Real Madrid.

“Se parece a Rodrygo [Goes], se parece a Vinícius [Júnior], se parece a cualquier brasileño… juega de maravilla.; lo podría llamar Ancelotti”, afirmó.