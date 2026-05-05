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Naciones Unidas/Brasilia. La Organización de las Naciones Unidas () y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron este martes a Israel liberar a los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados cuando se dirigían a la .

"Deberían ser puestos en libertad", dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa.

El portavoz, en cambio, evitó entrar en las denuncias de malos tratos alegadas por la defensa de los detenidos y que la periodista que le planteó la cuestión recogió en su pregunta.

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El brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abukeshek continúan detenidos en tras ser interceptados por su Ejército en aguas internacionales.

Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados, llevan desde su arresto el pasado jueves en y este martes comparecieron por segunda vez en un tribunal de la ciudad costera israelí de Ashkelón, donde permanecen en un centro de detención.

Un juez israelí prorrogó seis días más su detención policial para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarlos por delitos de terrorismo.

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"Nuestro gobierno, junto con el de España, que también tiene un ciudadano detenido, exige que se les brinden plenas y que sean liberados de inmediato", escribió Lula, que calificó la acción de Israel como "injustificable", dijo Lula en un mensaje publicado en X.

Las abogadas de los activistas defendieron que su detención fue ilegal al ser ciudadanos extranjeros capturados en aguas internacionales, y que Israel no tiene la competencia de juzgar algunos de los delitos que les achacan. Además, han denunciado en el centro de detención con celdas frías y técnicas de privación de sueño

Se trata de la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a la Franja de Gaza delitos penales relacionados con terrorismo, ya que a los de las anteriores ediciones se les abrió únicamente un expediente administrativo migratorio para expulsarles de Israel.

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