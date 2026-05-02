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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó que la detención del activista hispanopalestino Saif Abu Keshek, interceptado por Israel cuando iba en la flotilla a la Franja de Gaza, es "ilegal" y debe ser liberado "inmediatamente".
"Estamos ante una detención ilegal en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción de las autoridades israelíes y por lo tanto, Said Abu Keshek tiene que ser puesto en libertad inmediatamente para pueda regresar a España", afirmó Albares a la radio catalana Rac1.
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mcc
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