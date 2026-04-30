El gobierno de España expresó su "más enérgica condena" a la captura por parte de Israel de más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza, que llevaban españoles a bordo, indicó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En protesta, el ministerio convocó a la encargada de negocios israelí en Madrid "para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla", que partió en las últimas semanas de Barcelona (España), Marsella (Francia) y Siracusa (Italia).

Petro denuncia detención de colombianos en Flotilla para Gaza; acusa a Netanyahu de secuestro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la detención de tres de sus compatriotas que estaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, interceptada en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, y acusó de secuestro al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales", escribió Petro en su cuenta de X.

Según Petro, "los secuestrados" son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, quien viajaba en la embarcación 'Batolo'; Daniela Lisette Castillo Mogollón, de la 'Eros', y Estefanía Gutiérrez Castañeda, quien estaba a bordo del navío 'Al Bassa'. *Con información de EFE

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