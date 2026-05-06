Tlalnepantla, Méx. — Tras haber sido detenidos entre el 28 y 29 de abril por su presunta participación en el multihomicidio de una familia en Azcapotzalco, José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N” se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en delitos cometidos en el Estado de México.

Mientras que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México. Un juez de control lo vinculó a proceso por los delitos de homicidio y robo calificado y feminicidio.

Los cuatro fueron localizados y detenidos en Atizapán de Zaragoza, en un operativo coordinado entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

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A través de un seguimiento virtual de los vehículos robados, las autoridades pudieron dar con su paradero.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el rastreo comenzó tras el análisis de cámaras del C2 Poniente, que detectaron una de las camionetas robadas saliendo del inmueble en Azcapotzalco con dirección al Estado de México.

El vehículo avanzó por vialidades principales hasta incorporarse a la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, en Tlalnepantla de Baz, desde donde continuó su trayecto rumbo a Atizapán de Zaragoza.

Con apoyo del C5 del Estado de México, autoridades implementaron un cerco virtual que permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de los sospechosos hasta la zona de Calzada de los Jinetes.

Fue en el cruce de la calzada De los Jinetes y la avenida Parque de los Pájaros donde elementos de la SSC y de la policía municipal lograron interceptar la camioneta de alta gama.

En ese punto fueron detenidos: María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, tres de los presuntos implicados.

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El segundo vehículo, utilizado por Emiliano “N”, fue ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza.

Al ser descubierto, Emiliano “N” abrió fuego contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El sujeto resultó lesionado y fue trasladado bajo custodia al Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía, se presume que los detenidos están relacionados con el grupo criminal autodenominado “Los Julios”, dedicado a la extorsión, despojo de inmuebles, narcotráfico y homicidio.

mahc/LL