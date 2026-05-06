Más Información

Maru es traidora: Morena; PAN: Rocha es un narco

Maru es traidora: Morena; PAN: Rocha es un narco

La mañanera de Sheinbaum, 06 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 06 de mayo, minuto a minuto

CEN de Morena asume responsabilidad por perfiles señalados; admite fallas y promete filtros rumbo a 2027

CEN de Morena asume responsabilidad por perfiles señalados; admite fallas y promete filtros rumbo a 2027

"Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera"; Ariadna Montiel acusa que visita de Díaz Ayuso es una "provocación"

"Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera"; Ariadna Montiel acusa que visita de Díaz Ayuso es una "provocación"

“Estoy lista para ser la primera gobernadora en Michoacán”: Gabriela Molina

“Estoy lista para ser la primera gobernadora en Michoacán”: Gabriela Molina

Cae "Don Ramón", líder de "Los Linos"; célula delictiva está relacionada con extorsiones, narcomenudeo y homicidios en Morelos

Cae "Don Ramón", líder de "Los Linos"; célula delictiva está relacionada con extorsiones, narcomenudeo y homicidios en Morelos

Tlalnepantla, Méx. — Tras haber sido detenidos entre el 28 y 29 de abril por su presunta participación en el , José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N” se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en delitos cometidos en el Estado de México.

Mientras que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México. Un juez de control lo vinculó a proceso por los y robo calificado y .

Los cuatro fueron localizados y detenidos en , en un operativo coordinado entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

Lee también

A través de un seguimiento virtual de los vehículos robados, las autoridades pudieron dar con su paradero.

De acuerdo con reportes de la (), el rastreo comenzó tras el análisis de cámaras del C2 Poniente, que detectaron una de las camionetas robadas saliendo del inmueble en Azcapotzalco con dirección al Estado de México.

El vehículo avanzó por vialidades principales hasta incorporarse a la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, en Tlalnepantla de Baz, desde donde continuó su trayecto rumbo a Atizapán de Zaragoza.

Con apoyo del C5 del Estado de México, autoridades implementaron un cerco virtual que permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de los sospechosos hasta la zona de Calzada de los Jinetes.

Fue en el cruce de la calzada De los Jinetes y la avenida Parque de los Pájaros donde elementos de la SSC y de la policía municipal lograron interceptar la camioneta de alta gama.

En ese punto fueron detenidos: María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N”, tres de los presuntos implicados.

Lee también

El segundo vehículo, utilizado por Emiliano “N”, fue ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza.

Al ser descubierto, Emiliano “N” abrió fuego contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El sujeto resultó lesionado y fue trasladado bajo custodia al Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía, se presume que los detenidos están relacionados con el grupo criminal autodenominado “Los Julios”, dedicado a la , despojo de inmuebles, y homicidio.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]