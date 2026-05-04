Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a Donovan “N”, de 19 años, quien se encontraba en posesión de un arma de fuego y dosis de aparente droga, por estar presuntamente involucrado en el triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la unidad habitacional Francisco Villa, en la misma alcaldía.

Así lo reportó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien dio a conocer la detención este domingo a través de su cuenta de X.

Ese día, en la calle Andador Toma de Torreón de dicha unidad habitacional, tres hombres perdieron la vida tras un ataque directo con disparos de arma de fuego.

Reportes de la investigación señalan que las víctimas se encontraban sobre un andador cuando fueron sorprendidas por sujetos que les dispararon.

Asimismo, se informó que al menos dos de los fallecidos contaban con antecedentes penales por delitos como robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

La detención de Donovan “N” se realizó en la colonia San Sebastián tras una persecución a pie.

Durante la revisión, los oficiales capitalinos le aseguraron una mochila que contenía un arma corta, ocho cartuchos útiles, dinero en efectivo, un teléfono celular y más de 100 dosis de sustancias con características de la marihuana y la cocaína.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los trabajos de inteligencia vinculan también al detenido con otro evento de disparos registrado el 17 de abril en la calle 6 de Mayo de la misma demarcación.

Además del triple homicidio en dicha zona, un día antes se registró un multihomicidio de una familia dentro de su casa en la colonia Nueva Santa María.

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