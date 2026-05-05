Monterrey. – El ataque que derivó en el feminicidio de Rosa Aidé Mendoza Sifuentes de 46 años, quedó registrado en video.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba sobre la calle República Mexicana en su cruce con Vía Matamoros, en la colonia Antiguo Nogalar.

El presunto agresor fue identificado como Juventino de 50 años, quien era esposo de Rosa y al momento permanece prófugo de la justicia.

De acuerdo con reportes policiales, el Juventino llegó a bordo de un automóvil Nissan Versa blanco, del cual descendió para aproximarse directamente a la mujer.

En la grabación se observa el momento en que inicia la agresión con un machete.

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A pesar de la intervención de un conductor que intentó frenar el ataque utilizando el vehículo, así como de otro hombre que se acercó para auxiliar, el agresor logró continuar y posteriormente utilizó un cuchillo para herirla en varias ocasiones.

Tras varios segundos de forcejeo, el conductor del vehículo consiguió apartar al atacante, mientras que la mujer fue subida a la unidad y trasladada a un hospital cercano; sin embargo, murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

De manera preliminar, autoridades indicaron que el presunto agresor se dedica a la venta de elotes y que podría tener antecedentes relacionados con un homicidio ocurrido años atrás en Tampico, Tamaulipas, caso por el que no habría sido detenido.

Familiares de la víctima señalaron que la relación estaba marcada por episodios de violencia. Indicaron que, además de agresiones físicas, existían amenazas previas en su contra.

Información ministerial refiere que la mujer había presentado una denuncia semanas antes del ataque y decidió separarse.

afcl/LL