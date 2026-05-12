Policías capitalinos detuvieron a dos sujetos de 48 y 49 años de edad por presuntamente agredir e insultar a su madre, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los oficiales en campo asignados a la vigilancia de la colonia Corpus Christy recibieron una alerta vía radio por violencia familiar en el Segundo Andador Moctezuma.

Cuando los policías llegaron al lugar, una mujer de 70 años de edad refirió que sus dos hijos ingresaron a su casa para agredirla física y verbalmente.

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Al momento, los dos sujetos salieron del inmueble y siguieron atacando verbalmente a su mamá, por lo anterior y a petición de la mujer, los hijos fueron detenidos.

La denunciante fue resguardada para recibir apoyo legal y psicológico en instancias del Gobierno capitalino, aseguró la SSC.

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Los dos sujetos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público capitalino para que defina su situación jurídica.

La SSC comunicó que el detenido de 48 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado y cinco presentaciones ante un juez cívico por consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes en la vía pública; mientras que el de 49 años registra cuatro ingresos a la prisión por robo.

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JACL/cr