Luego de las lluvias registradas la noche del lunes, la alcaldía Álvaro Obregón desplegó un operativo de atención y limpieza para mitigar riesgos y salvaguardar a la población en diversos puntos de la demarcación, tras el cual se retiraron 18 toneladas de basura.

El alcalde, Javier López Casarín dijo que desde el año pasado se han retirado más de 5 mil toneladas de basura.

“Es importante señalarles que desde el año pasado cuando comenzamos con nuestro programa Vigilante de Barranca, hemos retirado más de 5 mil toneladas de residuos sólidos. Desde hace 2 meses comenzamos con nuestras labores preventivas con desazolves y reforzando nuestra presencia en las barrancas para el retiro de estos residuos”.

La basura y residuos que fueron arrastrados por la lluvia elevó el riesgo de desbordamiento de la presa. Foto: Especial

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La alcaldía informó que personal de la Dirección General de Obras, de la Dirección de Servicios Urbanos y el área de Protección Civil, participaron en los trabajos con labores de desazolve, retiro de basura, saneamiento y monitoreo en barrancas, presas, alcantarillas, rejillas y cauces, principalmente en la barranca Río Becerra.

Se informó que la barranca se encuentra en niveles normales y hay supervisión permanente, al mismo tiempo que los trabajos de limpieza para retirar residuos sólidos acumulados continúan.

La basura y residuos que fueron arrastrados por la lluvia elevó el riesgo de desbordamiento de la presa, y estos provienen, de acuerdo a áreas operativas, de las colonias aledañas y son arrastrados hacia barrancas y cuerpos de agua por las lluvias.

En el operativo participaron cuadrillas de la Dirección General de Obras y la Dirección de Servicios Urbanos. Foto: Especial

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Son 25 los puntos rojos donde se realizan las labores del programa desazolve 2026 están en las colonias como San Ángel, Atlamaya, Barrio Norte, Jardines del Pedregal, Guadalupe Inn, Las Águilas, Santa Fe, San Bartolo Ameyalco, Olivar del Conde, Molino de Rosas, La Mexicana y Lomas de Capula, entre otras.

En el operativo participaron cuadrillas de la Dirección General de Obras con camionetas, un camión Vactor, una retroexcavadora y una pipa de 10 mil litros; mientras que la Dirección de Servicios Urbanos desplegó a seis cuadrillas de 12 trabajadores cada una, además de maquinaria pesada, camiones de carga, equipo de saneamiento y herramientas manuales para el retiro de residuos y limpieza de cauces.

vr/cr