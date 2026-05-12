Cinco hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de una balacera registrada al interior del Panteón de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Zapotlán y avenida Tláhuac, en la colonia Panteón de San Lorenzo Tezonco, donde operadores del C2 Oriente alertaron sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al arribar al sitio, policías capitalinos fueron informados por testigos de que varios sujetos habían realizado detonaciones dentro del camposanto. Tras una rápida intervención, los uniformados lograron ubicar y detener a cinco masculinos señalados como los presuntos responsables.

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Durante la acción policial fue asegurada un arma de fuego tipo revólver, además de una motocicleta color negro con naranja en la que presuntamente se desplazaban los sospechosos.

Durante la acción policial fue asegurada un arma de fuego tipo revólver. | Foto: Especial.

La persona lesionada fue identificada como Gabriela Flores, de 25 años, quien recibió atención médica tras la agresión.

Entre los detenidos se encuentran dos jóvenes de 18 y 20 años, así como un adolescente de 15 años. También fueron capturados otros dos hombres de 24 y 27 años de edad.

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De acuerdo con el reporte policial, además del arma de fuego, los uniformados decomisaron varios cartuchos útiles y percutidos, así como 28 bolsitas transparentes que contenían hierba verde seca con características similares a la marihuana.

Los cinco detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

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JACL/cr