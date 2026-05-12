Diputados locales del PVEM amagaron con tomar las instalaciones de diversas secretarias o alcaldías si las denuncias vecinales que están recibiendo a través de su plataforma ‘Guardianes Verdes’, no son atendidas en tiempo y forma.

En rueda de prensa, el diputado Jesús Sesma detalló que en 12 días la plataforma acumuló 3 mil 639 denuncias ciudadanas, principalmente contra alcaldías por problemas que afectan diariamente a la población, siendo los baches una de las principales quejas.

Explicó que la alcaldía Iztapalapa es la que concentra el mayor número de quejas con mil 318, le sigue Gustavo A. Madero con 419, Tláhuac 337, Xochimilco 330, Milpa Alta 265, Azcapotzalco 167, y Benito Juárez 108.

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Aseguró que todas las denuncias ya fueron enviadas formalmente a las dependencias correspondientes, por lo que esperan que sean atendidas a la brevedad, o de lo contrario se verían obligados a manifestarse e incluso tomar instalaciones.

“Vamos a esperar los tiempos, pero sí vemos que no están contestando las dependencias de gobierno o las alcaldías, si es necesario tomar las instalaciones, las vamos a tomar, por eso estamos aquí, para acompañar al ciudadano y que sea escuchado, pero, sobre todo, atendidos, no se vale que no contesten y le den largas a los ciudadanos, el número de denuncias que tenemos no son pocas y hay que atenderlas”, expuso Sesma.

Comentó que algunas autoridades han mostrado actitudes burocráticas y de desprecio hacia las denuncias ciudadanas que han recibido. Por ejemplo, Milpa Alta que ha regresado oficios por detalles mínimos en el trato protocolario.

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