La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de dos hombres, que habrían manejado un vehículo que operó como muro de los 3 que iban en moto y agredieron a balazos a los asistentes de una fiesta en la alcaldía de Iztapalapa, este domingo 10 de mayo, donde tres personas murieron y nueve más resultaron lesionadas.

La dependencia capitalina informó que, derivado de trabajos de investigación y un cerco virtual realizado a través de cámaras de videovigilancia del C2 Oriente, fueron capturados Raúl “N” y Eder Santiago “N”, de 35 y 19 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, tras la agresión ocurrida en un domicilio ubicado en las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria, los operadores identificaron una motocicleta negra sin placas en la que viajaban tres sujetos, misma que era seguida por un vehículo negro que presuntamente sirvió como muro para facilitar la huida de los responsables.

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Con apoyo del monitoreo de cámaras, policías capitalinos ubicaron el automóvil en la colonia Magdalena Atlazolpa y posteriormente interceptaron a sus tripulantes en el cruce del Eje 5 Sur y Calzada Ignacio Zaragoza.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron 30 dosis de aparente marihuana, dos teléfonos celulares y el vehículo relacionado con las primeras indagatorias del ataque.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para ubicar al resto de los implicados.

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¿Qué pasó en Iztapalapa?

La SSC informó además que el detenido de 19 años cuenta con un antecedente de detención en enero de 2024 por un homicidio ocurrido en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, también en Iztapalapa.

Según el reporte oficial, el ataque ocurrió durante una convivencia familiar. Un hombre de 60 años relató a las autoridades que tres sujetos armados llegaron al inmueble y dispararon directamente contra los asistentes.

Como resultado de la agresión, dos adolescentes de 16 años y un joven de 23 murieron en el lugar o durante su traslado. Además, cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años, así como cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años resultaron heridos por impactos de bala.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación por estos hechos.

LL