Vecinos y usuarios del skatepark de San Antonio Abad, ubicado en el Barrio de San Antonio, en la alcaldía Cuauhtémoc, externaron su inconformidad tras la demolición del espacio sin que, acusaron, se les notificara la medida y porque se había convertido en un sitio seguro con la asistencia de jóvenes.

Durante un recorrido realizado, EL UNIVERSAL apreció que en el predio donde antes había pistas y rampas para practicar skateboarding ahora hay terracería y cascajo.

Ante esto, la Secretaría de Obras y Servicios informó que la demolición del skatepark era necesaria para el avance de la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan y aseguró que el espacio será reconstruido una vez que concluyan las adecuaciones correspondientes.

La Sobse indicó que el nuevo espacio contempla la optimización de la superficie total, la incorporación de jardineras y áreas de estancia, así como una iluminación renovada para brindar mayor seguridad a quienes utilicen el sitio.

Vecinos señalaron que la molestia principal fue la manera repentina en la que desapareció el espacio.

La familia Olguín, que vive en un edificio cercano y habita en la zona desde hace más de 40 años, comentó que a partir de que se construyó el skatepark comenzó a notar cambios positivos en la dinámica de la zona y le sorprendió la demolición.

“Muy mal, porque de verdad era algo muy bonito que los chavos ocupaban para liberarse sanamente”, dijo el padre de familia.

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