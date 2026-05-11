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Debido a que una mujer denunció que policías, durante una revisión, le realizaron tocamientos indebidos y le robaron un celular, siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos y presentados antes el Ministerio Público en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 10 de mayo en las canchas de futbol de la colonia Estado de Hidalgo, luego de que el C2 Poniente recibiera una alerta mediante botón de auxilio por un posible abuso sexual y robo.

De acuerdo con la denuncia, un joven de 20 años y una mujer señalaron que varios policías descendieron de patrullas y les realizaron una revisión sin encontrar objetos ilícitos. Sin embargo, el hombre denunció haber sido golpeado y despojado de dinero en efectivo, mientras que la joven acusó a policías mujeres de realizarle tocamientos indebidos y también quitarle dinero y un teléfono celular.

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Tras la denuncia, personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la Policía Bancaria e Industrial acudió al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y el sistema de video replay del C2, las autoridades identificaron las unidades involucradas y posteriormente a siete oficiales, quienes fueron reconocidos por la denunciante.

Los policías fueron detenidos y trasladados ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, donde se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las indagatorias.

En una tarjeta informativa, la SSC indicó que colaborará plenamente con las autoridades ministeriales y de control interno.

LL

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