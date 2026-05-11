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La alcaldía de aclaró que la Presa Becerra no se desbordó, sino que llegó a su punto más alto de agua en la parte baja de la zona, derivado de altos niveles de acumulación de basura.

Lo que ocurrió es que se registraron en Calzada Jalalpa y Avenida Chicago, en la colonia Desarrollo Urbano El Pirú, pues es un paso peatonal y vehicular que está a desnivel de la presa.

Ahí, reportó la demarcación, se registró una acumulación de agua de aproximadamente 20 centímetros, misma que ha comenzado a disminuir paulatinamente.

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“Se informa que la presa no se desbordó. El incremento del nivel del agua se presentó en la parte más baja de la zona, derivado de los altos niveles de acumulación de basura y residuos, lo que afecta el correcto funcionamiento del sistema hidráulico”, explicó la demarcación.

Personal operativo continúa realizando labores preventivas y de atención en coordinación con las autoridades competentes para reducir riesgos y mantener el flujo adecuado del agua.

Por ello, la alcaldía Álvaro Obregón hace un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y, especialmente, arrojar residuos en barrancas y cuerpos de agua, ya que estas prácticas generan afectaciones durante la temporada de lluvias y ponen en riesgo a la población.

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cdm

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