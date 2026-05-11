La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo una reunión con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Alicia Bárcena y, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para coordinar medidas para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tras la reunión, la mandataria capitalina publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que se trabaja en conjunto para fortalecer acciones que mejoren la calidad del aire y protejan la salud de los habitantes.

“Con diálogo, colaboración y estrategias conjuntas seguimos construyendo resultados positivos para garantizar un entorno más limpio y una mejor calidad de vida”, escribió.

Coordinan CDMX, Edomex y Semarnat acciones por contaminación; alertan mala calidad del aire. Foto: Especial.

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Durante la reunión, la titular de la Semarnat admiró que “recientemente la situación ha empeorado” respecto a la contaminación de ozono, además de que éste ha tenido un “comportamiento irregular”

“Antes, si no me equivoco (...) era una cierta temporada en donde el ozono se presentaba, de abril a junio; en cambio, ahora hemos tenido episodios en enero. Ha sido realmente un comportamiento muy irregular. También, y la verdad es que tenemos el problema de las partículas suspendidas, que también ha aumentado”, indicó.

En febrero pasado, luego de la activación de la tercera contingencia por ozono del 2026, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que buscaría una reunión “inmediata” con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado de México, para llegar a acuerdos que permitan avanzar de manera conjunta en medidas para disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

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