Cuautitlán Izcalli, Méx.- Las lluvias de esta tarde han provocado afectaciones en la operación de los servicios del Tren Felipe Ángeles-Buenavista-AIFA y en la ruta Buenavista-Cuautitlán.

A través de las redes sociales del Tren al AIFA, se informó sobre la suspensión temporal del servicio debido a las lluvias y minutos después la información fue actualizada y se precisó que el servicio fue restablecido.

“Actualmente continuamos trabajando para regularizar las frecuencias у tiempos de trayecto lo antes posible. Agradecemos tu comprensión ante las afectaciones ocasionadas”, publicó el Tren Felipe Ángeles.

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Tren Suburbano también presenta afectaciones

La demora del paso de los trenes ha provocado dificultad a los usuarios al momento de abordar los vagones. Fotos: Especiales.

Y el servicio del Tren Suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán, avanza de manera lenta a consecuencia de la precipitación pluvial que cae en el Valle de México.

“Derivado de las intensas lluvias ocurridas esta tarde, la marcha de los trenes será lenta, esto hasta que la lluvia permita que el sistema opere con normalidad y preservando la seguridad, les mantendremos informados”, se lee en el anuncio que hizo el Tren Suburbano.

En las plataformas de redes sociales, usuarios de ambos sistemas reportan que el avance es lento y que existen encharcamientos en las vías férreas.

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Además de demora en la frecuencia del paso de los trenes por la estaciones, y para abordar, los vagones ya llegan con mucha gente.

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