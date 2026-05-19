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La (SABG) inhabilitó por 20 años a Frida Martínez, exsecretaria general de la extinta Policía Federal (PF); e inhabilitó por 15 años a Damián Canales, extitular de la División de Inteligencia de la PF; y a quienes impuso indemnizaciones económicas por más de 65 millones de dólares.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que tras investigaciones se encontró que en la entonces Policía Federal, Frida Martínez y Damián Canales desviaron el pago de más de 65 millones de dólares destinado a cubrir obligaciones derivadas de un contrato, firmado en diciembre de 2015, para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

Indicó que las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por estas dos personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal.

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Como resultado de estas investigaciones, explicó, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas que ascienden a más de 65 millones de dólares estadounidenses.

La secretaría destacó que los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República ().

“El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar actos de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.

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La Secretaría Anticorrupción invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: .

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”, agregó.

em/apr

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