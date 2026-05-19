Luego de que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reiterara que todos los candidatos del partido deberán tener una trayectoria intachable rumbo al proceso electoral 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los aspirantes a cuidar al movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros tenemos que cuidar al movimiento que representamos. Tenemos que cuidar a México en primer lugar porque soy presidenta de México, porque así lo decidió el pueblo. Y lo primero para cuidar a México se llama soberanía, independencia… fundamental, no es menor”, declaró.

Durante la conferencia matutina de este martes 19 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de expriistas en Morena, específicamente de Alejandra del Moral, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y encargada de enviar ayuda humanitaria a Cuba.

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“Por cierto, está haciendo muy buen trabajo. Ella es la directora de Amexcid. Ella es la que se ha encargado del envío de toda la ayuda humanitaria a Cuba. Ella personalmente ha llevado a cabo ese trabajo. y lo ha hecho muy bien. Ayer las fotografías que la ayuda humanitaria del barco que llegó a Cuba, ella está ahí y ha estado pues de manera la verdad muy profesional, con mucho humanismo trabajando para enviar la ayuda a Cuba, hay que decirlo”, defendió.

Al nombrar hechos históricos de México, la Jefa del Ejecutivo declaró que no es menor cuidar la soberanía, pues hubo periodos en la historia en los que no se hizo así, como el sexenio de Felipe Calderón, cuando “agencias de Estados Unidos operaban libremente en territorio mexicano”.

“Por cierto, de aquella época, mañana lo vamos a pasar. Fue el (operativo) Rápido y Furioso que nunca se investigó. Nunca se investigó y se quedó ahí hasta que llegó el presidente López Obrador y solicitó una investigación y órdenes de aprehensión, incluso. Entonces nos corresponde convocar al pueblo de México, a la unidad nacional para la defensa de la soberanía. Primero que nada y de la independencia de México, porque bastante le costó al pueblo de México, su independencia y su soberanía para entregarla en cualquier momento”, expresó.

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En segundo lugar, la mandataria declaró que los integrantes de la Cuarta Transformación deben buscar el bienestar del pueblo con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

“Y el primer principio es la independencia y la soberanía. Y hay que tenerlo muy claro. Porque todos los que se suben al avión, a las letras del discurso injerencista, lo que quieren es regresar al poder en contra del pueblo de México. Porque, ¿quiénes son? Pues los mismos que tenían relación con el poder. Los mismos que gobernaban México, los que se beneficiaron de las empresas que se vendieron que eran del pueblo de México”, dijo.

Además de defender la soberanía nacional, Sheinbaum Pardo explicó que se deben combatir a los cárteles de la droga y a la delincuencia que actúan en contra del pueblo.

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“Porque nosotros no somos como Calderón en la guerra contra el narco que ordenaba matar en caliente. Así de abierto, o que permitían que las agencias de Estados Unidos operaran libremente en nuestro territorio. Nosotros no somos eso, nosotros somos estado de derecho. Por eso toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, reiteró.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo expresó que en caso de que exista una carpeta de investigación contra alguna persona, las instancias correspondientes tendrá que determinar su inocencia o culpa.

“No solo es un asunto de Morena, es un asunto de garantizar que no haya colusión con algún grupo delictivo, ya Morena ya dijo lo que va a hacer, no sé si los otros partidos lo han dicho, por cierto. Pero es muy importante en todos los sentidos. Y la gente sabe también, la gente toma decisiones de manera inteligente. El pueblo no es tonto”, finalizó la mandataria.

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