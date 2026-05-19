No estamos cubriendo a nadie, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha y dos de sus exsecretarios que se entregaron a Estados Unidos.

Después de haber informado que México ha presentado a Estados Unidos 269 solicitudes de extradición, Sheinbaum Pardo rechazó en su conferencia mañanera de este martes 29 de mayo en Palacio Nacional que se quiebre el acuerdo bilateral por ninguna entrega hecha.

Insistió en que hay una “ofensiva de la derecha mexicana” con algunos medios y comentócratas para decir que “nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más”.

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“Nosotros en su momento dijimos: ´a ver, que se presenten las pruebas´. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición. ´Preséntanos pruebas´. ¡Pero, ah, toda la comentocracia! ´cómo se le ocurre a la Presidenta pedir pruebas´. Si es lo mismo que hace Estados Unidos.

“Si hubiera algún interés de algunas instancias del gobierno de Estados Unidos de disminuir la violencia en México y disminuir el consumo en Estados Unidos, pues hay otras formas de hacerlo como ahora ya lo han reconocido: atender la adicción en Estados Unidos, atender el tráfico de armas de Estados Unidos a México y atender la delincuencia organizada en Estados Unidos”, declaró.

“¡No, ahora es como si allá no existiera nada y todos los ojos en México. ¿Bajo qué visión? Pues afectar a lo que estamos viviendo en México”, añadió.

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Repitió que “es un tema” de algunos sectores de injerencia en el país: ¿Que eso signifique que estamos cubriendo a alguien? ¡No! La Fiscalía hace sus propias investigaciones y si hay responsabilidades, que opere, que haga su trabajo, pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país, contar el pueblo de México, así de claro”, dijo.

La Mandataria federal insistió en que debe haber reciprocidad con Estados Unidos.

“¿Podría quebrarse este acuerdo bilateral para extradición?”, se le preguntó.

“No, nosotros seguimos pidiendo la extradición de estas personas. En algunos casos ya se negó, entonces hay que ir por el siguiente juicio”, mencionó.

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