La alfombra de la Met Gala 2026 volvió a llenarse de trajes llamativos y referencias a la moda, pero uno de los momentos más comentados fue la aparición de Bad Bunny, quien decidió llevar su look mucho más allá de la ropa.

Bajo la temática de Costume Art, que indaga sobre como la moda se relaciona con distintos tipos de cuerpo, el llamado "Conejo malo" llegó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con, al menos, 30 años de más; y es que se caracterizó como una versión envejecida de él mismo.

Para lograr su transformación, utilizó maquillaje prostético en cara, cuello y manos; además de una peluca y barba grises para simular el paso del tiempo. El resultado fueron con arrugas marcadas, manchas y cambios de volumen en la "piel" que hicieron el look hiperrealista.

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De acuerdo con portales especializados de moda, como "Elle", detrás de la caracterización estuvo el especialista de efectos especiales Mike Marino, quien ha colaborado con Heidi Klum para algunos de sus disfraces más virales.

En cuanto al vestuario, Benito se alejó de las grandes y lujosas marcas y apostó con un look monocromático de Zara.

El llamado "Conejo malo" lució irreconocible con su caracterización: Foto: AFP.

El traje, hecho a la medida, fue conformado por un pantalón de vestir negro, un saco sin botones negro, y una camisa con un enorme lazo en el cuello, que ayudaron a darle el toque vintage. Como accesorios llevó unos cuantos anillos dorados y un bastón.

Esta no es la primera vez que el boricua sorprende en la llamada "noche más importante de la moda", en 2025 apareció usando un sombrero que emulaba a una pava, un accesorio típico de su país, dando así el toque latino a su look.

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