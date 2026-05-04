Más Información

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Estudian danza con duelas y barras dañadas

Estudian danza con duelas y barras dañadas

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

La alfombra de la volvió a llenarse de trajes llamativos y referencias a la moda, pero uno de los momentos más comentados fue la aparición de, quien decidió llevar su look mucho más allá de la ropa.

Bajo la temática de Costume Art, que indaga sobre como la moda se relaciona con distintos tipos de cuerpo, el llamado "Conejo malo" llegó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con, al menos, 30 años de más; y es que se caracterizó como una versión envejecida de él mismo.

Para lograr su transformación, utilizó maquillaje prostético en cara, cuello y manos; además de una peluca y barba grises para simular el paso del tiempo. El resultado fueron con arrugas marcadas, manchas y cambios de volumen en la "piel" que hicieron el look hiperrealista.

Lee también

De acuerdo con portales especializados de moda, como "Elle", detrás de la caracterización estuvo el especialista de efectos especiales Mike Marino, quien ha colaborado con Heidi Klum para algunos de sus disfraces más virales.

En cuanto al vestuario, Benito se alejó de las grandes y lujosas marcas y apostó con un look monocromático de Zara.

El llamado "Conejo malo" lució irreconocible con su caracterización: Foto: AFP.
El llamado "Conejo malo" lució irreconocible con su caracterización: Foto: AFP.

El traje, hecho a la medida, fue conformado por un pantalón de vestir negro, un saco sin botones negro, y una camisa con un enorme lazo en el cuello, que ayudaron a darle el toque vintage. Como accesorios llevó unos cuantos anillos dorados y un bastón.

Esta no es la primera vez que el boricua sorprende en la llamada "noche más importante de la moda", en 2025 apareció usando un sombrero que emulaba a una pava, un accesorio típico de su país, dando así el toque latino a su look.

Lee también ify

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]