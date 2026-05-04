Más Información

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Militante de la 4T solicita al INAH exhumar y empacar a España, los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Entrecerrar los ojos para ver mejor el arte

Estudian danza con duelas y barras dañadas

Estudian danza con duelas y barras dañadas

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”: Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protesta en el CCU

Organizan mesa de análisis sobre la Colección Gelman

Organizan mesa de análisis sobre la Colección Gelman

Los cantantes de , Rauw Alejandro y son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la de Nueva York, según una lista divulgada por la organización del evento a los medios acreditados.

Maluma, uno de los invitados latinos a la Met Gala 2026. Foto: Andy Kropa / AP
Maluma, uno de los invitados latinos a la Met Gala 2026. Foto: Andy Kropa / AP

Mujeres latinas, las grandes ausentes de la edición

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

En la lista de invitados de la Met Gala de este año -que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos,- hay unos 400 nombre, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

Lee también:

Otros latinos conocidos en el listado son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Así mismo, está la modelo francesa Loli Bahía, de ascendencia española.

Los organizadores del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, han seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]