Bad Bunny estrenará el filme del concierto “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film” en Spotify el miércoles.

La película, filmada en Tokio el pasado7 de marzo, registra la presentación del llamado "Conejo malo" por una sola noche frente a más de 2 mil 300 de sus mayores fans en Spotify.

Se trató de su primer concierto en Asia, donde celebró las canciones de su repertorio que ingresaron al Billions Club de Spotify, es decir, el club de las canciones con mil millones de reproducciones o más en la plataforma.

La película del astro puertorriqueño es la cuarta entrega de la serie Billions Club Live de Spotify, que previamente ha contado con Ed Sheeran en Dublín, The Weeknd en Los Ángeles, y Miley Cyrus en París.

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