La temporada spooky también se vive en los rincones más tétricos de la Ciudad de México, donde los muros cuentan historias de inquisidores, espíritus condenados y otros personajes.

Elegimos 5 museos que reúnen todo lo anterios para que te des una vuelta y, con suerte, te lleves un sustito.

Leer también 5 lugares para un fin de semana cerca de CDMX

1. Museo de la Medicina Mexicana

Ubicado frente a la Plaza de Santo Domingo, este edificio del siglo XVIII fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición, donde se juzgaban y castigaban las herejías. En sus mazmorras se practicaban torturas y juicios, que marcaron la historia.

Hoy, convertido en el Museo de la Medicina Mexicana, es un recinto que conserva parte de su atmósfera sombría. En sus salas se exhiben instrumentos quirúrgicos antiguos, modelos anatómicos en cera y objetos que muestran la evolución de la medicina en México.

Por cierto, se cuenta que aquí se ha visto el espíritu de una mujer cuyos lamentos suplican cristiana sepultura y un hombre decapitado.

Dirección: República de Brasil 33, Centro Histórico.

Horarios: Martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Costo: Entrada libre.

Museo de la Medicina Mexicana. Foto: Gobierno de la CDMX

2. Museo de la Inquisición

Si buscas algo aún más estremecedor, en Tacuba se encuentra este museo dedicado exclusivamente a los métodos de tortura usados durante la Inquisición.

Entre sus piezas hay réplicas de aparatos medievales, retratos de inquisidores y celdas ambientadas.

Además, en el recorrido te explican los orígenes y los mecanismos que usaba el tribunal, con exhibiciones que recrean la caza de brujas y los castigos impuestos a quienes desafiaban la fe católica.

Dirección: Tacuba 76, segundo piso, Centro Histórico.

Horarios: Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Costo: Entrada general $95; estudiantes, maestros e INAPAM $70; grupos mayores a 10 personas $65.

Museo de la Inquisición. Foto: Gobierno de la CDMX

3. Museo de Cera

Uno de los más populares de la CDMX. El Museo de Cera combina arte, historia y entretenimiento. Entre sus más de 230 figuras destacan personajes de la cultura, la política y el espectáculo, aunque la favorita de muchos es la Sala del Terror.

En dicha sección encontrarás representaciones de El Exorcista, El Aro, monstruos clásicos y zombies que cobran vida entre luces y sonidos espeluznantes.

El museo también incluye salas temáticas sobre historia, deportes, religión y cine, lo que lo convierte en una experiencia completa para toda la familia.

Visitantes y empleados han llegado a contar que han visto una monja en los pasillos y otros espíritus. Incluso, algunos aseguran que a la figura de El Santo se le mueven los ojos.

Dirección: Londres 6, Colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Horarios: Lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Costo: Adultos $195; niños, estudiantes e INAPAM $160; menores de 3 años entran gratis.

Museo de Cera. Foto: Gobierno de la CDMX

4. Museo de El Carmen

En el corazón de San Ángel, el antiguo convento de los Carmelitas Descalzos guarda uno de los secretos más sobrecogedores de la capital: 12 cuerpos momificados descubiertos en sus criptas.

Estos restos, junto con su arquitectura barroca y frescos religiosos, hacen del Museo de El Carmen un sitio fascinante y un tanto inquietante.

El recinto tiene 21 salas permanentes que muestran arte sacro, objetos religiosos, mobiliario colonial y piezas de la vida monástica. Es, además, una joya arquitectónica del siglo XVII y un testimonio de la vida novohispana.

De aquí, se cuenta que se ven sombras y se escuchan lamentos y sollozos.

Dirección: Av. Revolución 4 y 6, Col. San Ángel, Álvaro Obregón.

Horarios: Miércoles a viernes de 11:00 a 15:00 horas. Sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Costo: Entrada general $80; entrada gratuita a menores de 13 años, estudiantes, maestros, INAPAM y personas con discapacidad. Entrada libre los domingos.

Museo de El Carmen. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

5. Museo Panteón de San Fernando

Finalmente, este sitio del Centro Histórico te pondrá los pelos de punta. El Museo Panteón de San Fernando alberga las tumbas de grandes personajes del siglo XIX como Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort y Francisco Zarco.

En sí mismo, es considerado un museo.

Su recorrido permite apreciar esculturas funerarias, mausoleos y una exposición sobre el liberalismo y la historia de México durante la Reforma.

Aunque su ambiente es solemne, caminar entre los sepulcros al atardecer tiene un toque de misterio que atrae a muchos curiosos.

Por cierto, además de restos mortales de personajes célebres y uno que otro espíritu, en el panteón habitan los 'Catacumberitos', gatitos sin hogar al amparo de una organización del mismo nombre y, por supuesto, de la administración del panteón. Si vas, llévales croquetas, un sobrecito de carne, agua o unos churus.

Encuentra la asociación en las redes sociales para hacer alguna donación.

Y, si visitas el panteón y no te gustan los gatos, lo único que debes hacer es respetarlos.

Dirección: Plaza San Fernando 17, Col. Guerrero, Cuauhtémoc.

Horarios: Martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas.

Costo: Entrada libre.

Museo Panteón de San Fernando. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Si eres amante de los lugares con misterio en Día de Muertos, estos museos son perfectos para ti.

Leer también Noche Calabaza, el tour de fantasmas y leyendas en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters