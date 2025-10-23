Más Información

Este año, en distintos rincones México, se organizan festivales de , relativamente una nueva tradición que mezcla el espíritu del Día de Muertos con el encanto del .

Entre campos decorados, talleres, laberintos y zonas para tomarse fotos, estos eventos ofrecen una experiencia diferente para todas las edades.

No te puedes perder de los festivales de calabaza alrededor de México lo que queda de octubre y noviembre Imagen: Pexels
Pumpkin Zone, en Puebla

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Downtown Lomas de Angelópolis se transforma en un paraíso otoñal con , el festival más grande de Halloween en Puebla.

Inspirado en los tradicionales pumpkin patches de Estados Unidos y Europa, ofrecerá más de 25 escenarios temáticos con miles de , espacios fotográficos, cine al aire libre, shows en vivo y un bazar artesanal.

También cuenta con experiencias adicionales, como el Pasaje Siniestro: un circo Maldito, una feria con juegos mecánicos, el Pumpkin Carving para tallar calabazas y una granja didáctica, ideales para disfrutar en familia.

Disfruta del festival más grande de Halloween en Puebla del 30 de octubre al 2 de noviembre Imagen: Ricordi Events
Las entradas pueden adquirirse en o en taquillas durante los días del evento, con precios desde $150 pesos para algunas atracciones especiales.

The Pumpkin Santum 2025 en Tlaxcala

En San Francisco Atexcatzinco, Tlaxcala, Santum Santuario de Girasoles se convierte en un campo lleno de calabazas y flores de cempasúchil durante el festival The Pumpkin Santum 2025. Este evento también combina el espíritu de Halloween con las tradiciones del Día de Muertos.

Los visitantes pueden recorrer los campos, tomarse fotos entre y espantapájaros, disfrutar de una noche de leyendas, picnics, talleres de pan de muerto, pintura de macetas y mariachi. Te enseñan a cortar y decorar tu propia calabaza.

Las visitas están disponibles hasta el 10 de noviembre y se agendan vía Instagram o WhatsApp, donde también se informan los costos y actividades de temporada.

Los visitantes pueden recorrer los campos, tomarse fotos entre calabazas y espantapájaros en el santuario Santum Imagen: Facebook Santum
Festival de Calabazas en el Parque Bicentenario

Del 3 de octubre al 2 de noviembre, Guanajuato celebra la magia del otoño con el Festival de Calabazas en el Parque Bicentenario.

Bajo el lema 'La Magia del Otoño', ofrece talleres, zonas de picnic, laberintos, figuras gigantes y actividades culturales para toda la familia.

El acceso al es gratuito (solo se paga la entrada al parque), y se recomienda registrarse en para consultar horarios y programación.

No te pierdas de los festivales de calabaza que quedan en México y que no se te pase ninguno el siguiente año Imagen: Pexels
The Pumpkin Dash, en Monterrey

En Monterrey, el otoño llega con The Pumpkin Dash, un evento que combina lo mejor de las tradiciones de y la estética otoñal.

Ya se realiza del 3 de octubre al 2 de noviembre en el Parque 212, Carretera Nacional.

Entre sus principales atractivos están el Pumpkin Patch & Studio para decorar tu propia calabaza, el Scarecrow Maze, una casa embrujada, juegos de feria, espectáculos, lectura de tarot y el Valle de las Almas: un homenaje al Día de Muertos lleno de color, flores y papel picado.

Conoce el laberinto del terror y la Casa de los Espantos en The Pumpkin Dash en Nuevo León Imagen: The Pumpkin Dash
Además, podrás visitar Farm Village, con productos locales y un food maarket con delicias de temporada.

El festival opera los viernes de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y fines de semana de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

