Llegó oficialmente el otoño, una de las mejores temporadas del año. Para muchos, Día de Muertos es la celebración favorita, aunque Halloween no se queda atrás.

Monterrey recibirá, por segundo año consecutivo, el parque temático Parque de las Calabazas.

Te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en el Parque de las Calabazas de Monterrey?

El Parque de las Calabazas será un parque temático temporal dedicado precisamente a las típicas calabazas de Halloween. Estará invadido de spots para tomarse fotos y mucho más.

Foto: Parque de las Calabazas

Entre sus principales atracciones estará la ‘Cosecha de Calabazas’, un pequeño campo de cultivo repleto de estaas, en el que podrás caminar, elegir una de ellas para llevarte a casa y tomarte fotografías.

Lee también: Cuándo es el festival de Día de Muertos en el Centro Histórico

También podrás decorar y tallar tu calabaza e internarte en un laberinto con elementos y colores distintivos del otoño.

Foto: Parque de las Calabazas

Para los valientes, el Parque de las Calabazas abrirá una casa del terror y un show estilo circo, con payasos y títeres malévolos que contarán la historia de Isabella, una niña que enfrentará sus peores pesadillas.

Por todos lados encontrarás photo opportunities temáticos, presentaciones y espectáculos en vivo (botargas, musicales, actos infantiles, etc.) y una zona gastronómica con comida y bebidas de temporada.

Foto: Parque de las Calabazas

Si vas con niños, súbanse a la rueda de la fortuna, vayan a los juegos de destreza tipo feria, al taller de dibujo de calabazas, al área de inflables, a los stands de pintacaritas y al ‘Coloroom’, un cuarto para pintar y dibujar en las paredes.

¿En qué parte de Monterrey estará el Parque de las Calabazas?

El Parque de las Calabazas repite sede del año anterior: Parque Fundidora, reconocido por los antiguos hornos e instalaciones de lo que fuera la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, así como el Paseo Santa Lucía y sus museos.

Foto: Parque de las Calabazas

El Parque de las Calabazas estará a un costado del parque Expedición Amazonia, cerca de los accesos 1 y 7, a espaldas del hotel Holiday Inn.

Está muy cerca del centro de Monterrey, a unos 10 minutos en auto desde la Macroplaza.

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque de las Calabazas de Monterrey?

Hay 2 tipos de boletos:

Fotos: Parque de las Calabazas

El acceso general tiene un costo de $130 pesos por persona e incluye photo opportunities, casa del terror, shows en vivo, entrada al mercadito con snacks y postres y al laberinto.

La entrada VIP cuesta $330 pesos por persona y, además de todo lo anterior, incluye baños exclusivos y fast pass para las atracciones.

Lee también: Revelan detalles del festival Xantoluz 2025 de Día de Muertos

Toma en cuenta que otras actividades (como la decoración y cosecha de calabazas, pintacaritas, circo del terror, juegos de destreza, rueda de la fortuna, inflables y taller de dibujo) tienen un costo extra.

¿Qué días abrirá el Parque de las Calabazas de Monterrey?

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales del Parque de las Calabazas, abrirá el próximo viernes 3 de octubre y, a partir de esa fecha, todos los fines de semana hasta el domingo 2 de noviembre.

Foto: Parque de las Calabazas

Los viernes abrirá de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., mientras que los sábados y domingos será de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Más información en la página web: parquedelascalabazas.com

Boletos en el sitio oficial de Ticketfest.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters