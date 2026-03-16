El nocturismo o turismo nocturno es un concepto relativamente nuevo pero que está tomando fuerza en todo el mundo.

Más allá de salir a caminar, bailar o tomar un trago por la noche, implica actividades fuera de lo convencional, de los horarios habituales y con menos multitudes.

Por todo el mundo hay un enorme ‘catálogo’de experiencias que suceden cuando cae el sol, aquí 5 de las mejores en destinos de Latinoamérica, según Civitatis, plataforma digital de tours y excursiones.

Tour teatralizado en Campeche, México

San Francisco de Campeche, Patrimonio de la Humanidad desde 1999, presume uno de los centros históricos más bonitos del país por sus calles con casonas coloniales, murallas antiguas y baluartes muy bien conservados.

Al ser una urbe costera, con mucho calor y humedad, conocerla por la noche es ideal, sobre todo en un tour teatralizado que te lleva a la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del siglo XVII, los 8 baluartes de defensa, sus barrios tradicionales con casonas coloniales y restaurantes, bares, hoteles y boutiques.

Foto: Civitatis

Además de la apacible caminata, un guía caracterizado como un sereno (un vigilante de los fuertes) y otros personajes de la época te contarán algunos datos y curiosidades de la ciudad, así como las técnicas utilizadas para defenderse de los asedios de piratas.

Disponible los viernes y sábados a las 9:00 p.m.

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Tiene un costo de $200 pesos por adulto.

Tour por miradores en Medellín, Colombia

Medellín está en el Valle de Aburrá, una región que forma parte de la Cordillera Central de Los Andes, por lo que su paisaje es montañoso, perfecto para obtener vistas panorámicas increíbles.

Por las noches, cuando el skyline ‘paisa’ se ilumina luce aún mejor, así que te proponemos el tour por algunos de sus miradores más espectaculares.

Foto: Civitatis

El recorrido nocturno incluye El Zarzal y Las Palmas (ambos al sureste), el Parque UVA Nuevo Occidente (al este) y finalmente un paseo por el Pueblito Paisa, la réplica de un asentamiento tradicional de la región, en la cima del cerro Nutibara.

Disponible de lunes a viernes a las 6:00 p.m.

Tiene un costo de $965 pesos por persona.

Senderismo nocturno en el Amazonas

En el extremo sur de Colombia, entre la frontera con Brasil y Perú, la pequeña ciudad de Leticia es uno de los mejores destinos para el avistamiento de flora y fauna silvestre, pues está a orillas del inmenso río Amazonas y rodeada de una exuberante selva.

Por la noche, muchos de los animales se ‘activan’, así que una de las experiencias imperdibles es el senderismo nocturno por la naturaleza, guiado por un habitante indígena.

Foto: Civitatis

Podrás observar una gran diversidad de ranas exóticas, zarigüeyas, búhos, insectos de colores increíbles, hasta 16 especies de monos, murciélagos y una gran variedad de flores y plantas.

El guía explicará el modo de vida de las comunidades indígenas del Amazonas, sobre todo las que habitan el territorio colombiano.

Disponible todos los días a partir de las 5:30 p.m.

Tiene un costo de $719 pesos por persona.

Tour cultural y musical en Buenos Aires, Argentina

Recoleta es un barrio que no te puedes perder en la ciudad de Buenos Aires. Tiene música, cultura e historia, así como bellos edificios que, por su notable influencia francesa, le han dado el sobrenombre de la ‘París argentina’.

Al anochecer, sé parte del tour guiado que incluye una visita al Centro Cultural Recoleta (con muestras de arte visual y escénico, danza, cine y literatura), el Cementerio de La Recoleta (con bellos mausoleos de personajes como Eva Perón, Bartolomé Mitre y Rufina Cambaceres), la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de estilo barroco y el tradicional bar La Biela, con decoración vintage referente al automovilismo.

Foto: Civitatis

La experiencia también pasa por edificios notables como los de las embajadas de Brasil y Francia, el Palacio Duhau y el Alvear Palace Hotel, para terminar en un club en la Avenida 9 de Julio, donde se disfruta un espectáculo de jazz en vivo.

Disponible los lunes, martes, jueves y viernes a las 8:30 p.m.

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Tiene un costo de $690 pesos por persona.

Experiencia bohemia con cena en Lima, Perú

Inicialmente poblado por pescadores, el actual distrito bohemio y hipster de Barranco es uno de los más turísticos en Lima, pues además de su gran oferta gastronómica y cultural, sus bellas casonas, parques y edificios del siglo XVII se convirtieron en spots súper instagrameables.

Un plus es su vibrante vida nocturna, que puedes conocer en un tour guiado por algunos de sus puntos más emblemáticos, como el Museo de la Electricidad, sus mansiones y bares antiguos, la Bajada de los Baños, el Museo Pedro de Osma y el Puente de los Suspiros, un paso elevado de madera con aura romántica.

Foto: Civitatis

Para finalizar la experiencia, en uno de los varios restaurantes de especialidades en la zona tendrás una cena con platillos típicos de Perú.

Disponible todos los días a las 5:30 p.m.

Tiene un costo de $1,585 pesos por persona.

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