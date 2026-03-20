Si te estás preguntando qué puedes hacer este fin de semana en CDMX, aquí te compartimos una miniguía con 5 actividades: hay música, naturaleza, historia y hasta literatura.

Concierto de la Banda Sinfónica de Hidalgo en Bellas Artes

En 2026, la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo cumple 125 años y lo festejará con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, uno de los principales escenarios para el arte y la cultura en CDMX.

Foto: Palacio de Bellas Artes

Tendrás oportunidad de ver la enorme cortina de cristal y el vitral del techo de la Sala Principal antes de esta presentación con algunas de las piezas clásicas más representativas del mundo.

Sábado 21 a las 6:00 p.m.

Entradas desde $110 pesos por persona.

Lee también: Six Flags México: qué ver en el festival Spring Celebration

Compra tus boletos en el sitio web de Ticketmaster.

Taller de abejas en Xochimilco

Las abejas son importantísimas para la naturaleza y para la zona lacustre de Xochimilco, así que si te gusta la naturaleza y el campo, asiste este fin de semana al taller organizado por Abejas de Barrio, un proyecto enfocado en la apicultura y el apiturismo.

En una chinampa tradicional, un par de expertos te hablarán de la diversidad y clasificación de estos polinizadores, te explicarán cómo identificarlas y entender su anatomía, su ciclo de vida, la relación que tienen con las plantas, las amenazas que enfrentan e incluso la manera correcta de crear jardines polinizadores.

Foto: Abejas de Barrio

También habrá venta de miel y sus derivados, así como otros productos que se cultivan en la zona.

Sábado 21 y domingo 22 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tiene un costo de $600 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (55) 8259 2568.

Tour por el antiguo barrio judío en el Centro Histórico

¿Sabías que Atzacoalco, en el Centro Histórico, fue uno de los primeros barrios judíos en CDMX? Esta comunidad dejó una huella muy importante en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, joya arquitectónica.

Aprovecha el fin de semana para conocerla en el tour de Turisteando Ando, guiado por la arqueóloga Paola Jiménez de la ENAH.

Fotos: Sinagoga Histórica Justo Sierra

Se trata de un antiguo templo de fachada neocolonial e interior neorrománico, inspirado en la sinagoga de Shavel, Lituania, donde aprenderás sobre los judíos en México y sus tradiciones.

Se visitará la Plaza Loreto y la fuente de Manuel Tolsá, la Iglesia de Santa Teresa La Nueva del siglo XVIII y el Mercado Abelardo Rodríguez, con su interesante arquitectura ecléctica.

Domingo 22 a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $250 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (55) 6727 3803.

Charlas y recorrido con Benito Juárez en Museo de las Intervenciones

Recién se cumplieron 220 años del natalicio de Benito Juárez y el Museo Nacional de las Intervenciones - Exconvento de Churubusco (al sur de CDMX) lo conmemora con visitas guiadas especiales.

Foto: Museo Nacional de las Intervenciones

El actor Alejandro Orozco interpretará al ‘Benemérito de las Américas’ para contarte su vida, logros, aportaciones y legado, mientras exploras este recinto del siglo XVII, famoso por haber sido escenario de la Batalla de Churubusco en 1847.

Domingo 22: 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $70 pesos por persona y el cupo estará limitado a 60 asistentes por sesión.

Lee también: Cuándo es el Carnaval de Carnavales de la CDMX

Más información a los teléfonos: (55) 5616 8910 o (55) 5604 0699.

Feria del Libro en Aztlán Feria de Chapultepec

¿Cómo mezclar la diversión con la literatura? Lánzate a Aztlán Feria de Chapultepec, donde este fin de semana finaliza la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIAZ).

Fotos: Aztlán Feria de Chapultepec

Más allá de disfrutar los juegos mecánicos, el evento ofrecerá la oportunidad de conocer a más de 80 autores nacionales e internacionales, comprar libros de más de 700 casas editoriales, participar en conversatorios y conferencias con expertos e incluso observar espectáculos musicales y culturales.

Sábado 21 y domingo 22 de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita y las actividades también, aunque los juegos mecánicos se cobran por separado.

Más información en el sitio web: filiaz.com.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters