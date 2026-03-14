Inspirado en los circos europeos, Vie de Cirque nace como una oda al circo, con el fin de crear una celebración de arte que reúne el asombro y la alegría. Este espectáculo circense se destaca por los payasos, música en vivo, actuaciones teatrales y un show sin animales.

Con el corazón como principal motor, el espectáculo que llega a la CDMX busca inspirar y conmover a su audiencia, ofreciendo una experiencia pensada para todas las edades.

Conoce el show de Vie de Cirque en CDMX. Foto: @vie.de.cirque

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¿Qué descubrirás en Vie de Cirque en la CDMX?

Liderada por Paquin Jr. y Angelo, Vie de Cirque cuenta una historia desde el lenguaje universal: la risa. Con humor sutil y familiar, el show asegura que tanto niños como adultos disfruten cada minuto.

El show sigue una narrativa que combina actos de alto impacto con una historia de amor y humor, todo sin recurrir a los diálogos, lo que permite una conexión distinta con los espectadores.

Dentro del show podrás ver distintos números:

Payasos con actuaciones cómicas

Malabares y equilibrismo

Números aéreos

Actos de acrobacia

Cada número está diseñado para mantener la atención del público a lo largo del espectáculo. Los artistas combinan precisión, fuerza y coordinación para ejecutar los distintos actos.

Además, la interacción con los payasos permite que el público forme parte del show. La música en vivo y la iluminación complementan cada escena, creando una atmósfera mágica.

La excelencia artística y el respeto al público hace de este show cumplir su objetivo, recordarnos que el circo puede ofrecer mucha diversión para todas las edades.

Disfruta con tu familia Vie de Cirque en CDMX. Foto: @vie.de.cirque

¿Cuándo y donde se presentará Vie de Cirque en CDMX?

Vie de Cirque estará por una corta temporada en la Ciudad de México

Fecha: del 6 de marzo al 5 de abril de 2026.

Lugar: Gran Carpa Vie de Cirque.

Ubicación: Periférico Sur 4125, Fuentes del Pedregal, Tlalpan.

Los horarios pueden variar dependiendo del día de la función.

¿Cuál es el precio de los boletos para ver Vie de Cirque en CDMX?

Hay boletos disponibles desde $199 pesos.

Niños, adultos mayores y personas con discapacidad pagan $149 en cualquier localidad, excepto VIP Platino, diamante y Vie de Cirque.

Precios por zona:

Vista parcial: $199

Preferencial: $299

Golden: $349

Súper Golden: $399

Platino: $449

VIP Platino: $499

Diamante: $849

Vie de Cirque: $1,499

La compra de boletos puede ser en taquillas o en Boletópolis, donde también está disponible el mapa del recinto.

No te puedes perder este espectáculo emocionante que promete una experiencia divertida para todos.

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