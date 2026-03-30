Viajar a China se ha vuelto cada vez más atractivo para turistas, estudiantes e incluso empresarios mexicanos al ser una potencia económica y también una de las culturas más antiguas del mundo.

Además de explorar grandes ciudades como Beijing o Shanghái, el país es un destino de interés para quienes buscan experiencias culturales o establecer vínculos académicos o comerciales.

Sin embargo, antes de planear el itinerario o comprar boletos de avión, los mexicanos deben tomar en cuenta un requisito esencial: la visa.

Conoce los tipos de vida para mexicanos. (16/02/26) Foto: iStock

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¿Cuáles son los tipos y precios de visa para viajar a China?

Existen distintas categorías de visa que se asignan según el motivo de viaje.

Los solicitantes pueden consultar el listado completo y actualizado de visados, así como sus requisitos específicos en el portal oficial del Centro de Servicio de Solicitud de Visas de China.

Dentro de las visas más comunes se encuentran:

Visa de turismo (L).

Visa de negocios (M).

Visa de estudiante (X1 para estadías mayores a 180 días y X2 para menores a 180 días).

Visa de trabajo (Z).

Visita para visitar familiares (Q y S).

Cada tipo de visa establece condiciones específicas sobre la duración de la estancia y los documentos que deben presentarse durante el trámite.

En cualquier caso, el costo dependerá de la cantidad de entradas al país planeadas estipuladas en el documento:

Visa de una entrada: $1,412 pesos.

de una entrada: $1,412 pesos. Visa de dos entradas: $1,682 pesos.

de dos entradas: $1,682 pesos. Visa de múltiples entradas con validez de seis meses: $1,952 pesos.

de múltiples entradas con validez de seis meses: $1,952 pesos. Visa de múltiples entradas con validez de un año: $2,552 pesos.

Prepárate para viajar a China con tus documentos completos. Foto: Pexels

¿Cómo se tramita la visa para viajar a China?

Te recomendamos revisar los requisitos antes de iniciar el proceso, ya que los documentos pueden variar dependiendo el tipo de visa.

En ciertos casos como las visas de negocios y de estudio requieren cartas de invitación o de admisión emitidas por instituciones de China.

El trámite se realiza a través del Centro de Servicio de Solicitud de Visas de China o mediante los canales oficiales de la embajada.

Entre los documentos que suelen solicitarse están:

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada a China.

Formulario de solicitud de visa.

Fotografías recientes.

Itinerario de viaje o reservaciones de hospedaje.

Carta de invitación (en algunos casos).

El tiempo de procesamiento y obtención varía dependiendo del tipo de visa y del volumen de solicitudes.

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