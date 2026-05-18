Prepara tus tenis para correr en territorio puma y bajo las estrellas en esta carrera que celebra una etapa especial para la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si quieres ser parte de la experiencia, que además se llevará a cabo en la espectacular CU, te damos la información clave.

¿Cuántos kilómetros tendrá la carrera nocturna en CU?

En su edición XXII, esta actividad celebrará el 65 aniversario de la Facultad de Medicina y, al mismo tiempo, pondrá a prueba tu condición física, tu mente y corazón.

Con una extensión de 8 kilómetros, el banderazo de salida y la meta serán el Estadio Olímpico Universitario, atravesando diversos circuitos mientras las estrellas iluminan el cielo.

No te preocupes si será tu primera carrera, ya que no necesitas ser un runner profesional. El evento va dirigido al público en general y a la comunidad de estudiantes, exalumnos y hasta profesores.

Para que lo tengas en cuenta antes de inscribirte, la carrera nocturna contemplará diferentes categorías de rama varonil y femenil:

Bachillerato (estudiantes de la ENP, CCH, y sistema incorporado).

Licenciatura y Posgrado (estudiantes de Escuelas y Facultades)

Libre (hasta 50 años).

Veteranos (51 años en adelante).

En 8 kilómetros recorrerás el territorio puma. Foto: Gaceta UNAM

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¿Cuánto cuesta participar en la carrera nocturna de CU?

Aún estás a tiempo de participar y todo lo que necesitas es registrarte en la página de la Red Puma https://redpuma.unam.mx/registro/Login.aspx

Una vez que entres al sitio, selecciona “Carrera nocturna 2026”, elige la modalidad y sigue las instrucciones que te llegarán a tu correo para realizar el pago en el Portal de Tienda en Línea UNAM. Los costos son:

Alumnos: $200

Académicos, trabajadores, exalumnos y sistema incorporado: $300

Público en general: $400

Al finalizar, te debe llegar la confirmación de inscripción y necesitas presentarla el día del evento, junto con una carta responsiva y la credencial universitaria vigente o INE en caso de ser público general para recoger tu paquete de corredor.

La entrega del kit es el viernes 22 de mayo en la Dirección General del Deporte Universitario, dentro del horario de las 11:00 a las 17:00 horas.

Prepárate para vivir una carrera bajo el cielo universitario. Foto: Gaceta UNAM

¿Cuándo es la carrera nocturna en CU?

¡Vete preparando! La gran carrera nocturna en CU será el próximo sábado 23 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, con dirección Av. Insurgentes Centro S/N, C.U., Coyoacán, CDMX.

Recomendaciones para ir

De acuerdo con información de la Facultad de Medicina de la UNAM, se recomienda realizar una preparación previa para evitar lesiones y acudir con un profesional de la salud para verificar que las condiciones físicas son óptimas.

Ya en el mero día, es importante ingerir una comida fuerte mínimo 3 o 4 horas antes del arranque, y 30 minutos antes es ideal consumir un carbohidrato simple con proteína para obtener energía inmediata.

Con sencillas medidas estarás listo para comenzar esta aventura puma.

Se parte de esta carrera que celebra el 65 aniversario de la Facultad de Medicina. Foto: Gaceta UNAM

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