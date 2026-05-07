Estamos a nada de iniciar el segundo fin de semana de mayo, así que si lo que quieres es desconectarte de la CDMX, te proponemos 5 experiencias y lugares cercanos.

Museo Estatal de Minería en El Oro

En los límites boscosos del Estado de México y Michoacán está el pueblo mágico de El Oro (a 2 horas y 30 minutos de CDMX), una pequeña pero pintoresca localidad donde, hace muchos años, la minería era la principal actividad económica.

Para conocer a fondo esta industria —fundamental en la historia del destino—, visita el Museo Estatal de Minería Estado de México, dentro de varios edificios porfirianos que albergaron la mina La Providencia.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Sus 3 salas de exhibición muestran fotografías y documentos históricos, minerales reales, herramientas y maquinaria de época, así como las técnicas de extracción y el modo de vida de los primeros mineros en la región.

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Abrirá el sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Museo Estatal de Minería Estado de México’.

Cena en capilla de Hacienda Santa Bárbara

En Tlaxcala hay un montón de haciendas virreinales restauradas que reciben visitantes. Por ejemplo: Hacienda Santa Bárbara (a poco más de 2 horas de CDMX), en las afueras del pueblo mágico de Huamantla y en las faldas del volcán La Malinche.

Además de funcionar como hotel boutique, en este tesoro arquitectónico del siglo XVII se realizan diversas experiencias, entre las que destaca una cena de 4 tiempos con platillos típicos, dentro de una capilla colonial iluminada con antorchas y velas.

Foto: Hacienda Santa Bárbara

Disponible el fin de semana de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Tiene un costo de $1,100 pesos por persona.

Sitio web: haciendasantabarbara.com.mx

Feria de Puebla

Una de las ferias más grandes e importantes del centro del país es la de Puebla (a 2 horas de CDMX), la cual inició el pasado 23 de abril y terminará este fin de semana.

Dentro del Centro Expositor —cerca de los Fuertes de Loreto y Guadalupe—, hay varias zonas con exhibiciones ganaderas, espectáculos artísticos y culturales, food trucks, bares y restaurantes, un festival del asado, juegos mecánicos, experiencias interactivas de futbol, un pabellón regional con artesanías de los municipios del estado y otro con más de 100 cocineras tradicionales.

Foto: Secretaría de Turismo de Puebla

También hay un palenque con presentaciones musicales. El sábado estará Carín León y el domingo JNS, Magneto y Kabah.

Disponible el fin de semana de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

La entrada es gratuita, aunque el acceso a juegos mecánicos y conciertos se cobra por separado.

Sitio web: feria.puebla.gob.mx

Festival Internacional del Arte, Queso y Vino en Tequisquiapan

Querétaro presume la región vitivinícola más visitada en México, siendo el pueblo mágico de Tequisquiapan (a 2 horas y 40 minutos de CDMX) uno de sus principales destinos gracias a sus viñedos y por ser la sede del Festival Internacional del Arte, Queso y Vino, el cual ya inició.

Sitios como el Parque La Pila, el Callejón del Piojo, el Jardín del Arte, la Plaza Miguel Hidalgo y el barrio Magdalena serán el escenario de talleres artesanales, espectáculos, conciertos y stands con productores de vino y queso del estado.

Foto: Secretaría de Turismo de Querétaro

Podrás participar en catas guiadas por sommeliers y en otras actividades afines.

Disponible el fin de semana de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita, aunque debes registrarte previamente en línea o en la entrada del festival.

Sitio web: tequis.travel/festival

Concierto nocturno en el bosque de Mineral del Chico

Para muchos, los bosques del pueblo mágico Mineral del Chico (a poco más de 2 horas de CDMX) tienen un aura especial por la espesa neblina, los relatos de duendes y también por las experiencias que en ellos se realizan.

La mayoría son de aventura, aunque este fin de semana toca un plan más tranquilo, romántico y bohemio, pues el parque H-GO Adventures organizará un concierto nocturno en el bosque, iluminado por más de 1,000 velas.

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Esta velada especial estará amenizada por un cuarteto completamente en vivo. Interpretarán canciones y éxitos de jazz y boleros.

Será el sábado a partir de las 7:00 p.m.

Boletos desde $650 pesos por persona.

WhatsApp: (771) 261 1435.

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